ד"ר גד דואר מומחה לקשב וריכוז ובעיות למידה,
בעל 42 שנות וותק ושיטות שהוכרו ע"י משרד החינוך והביטוח הלאומי,
בעל הספרים 'קרא כצבי', 'קריאה טקסטואלית', 'אוצר המשקלים' ועוד.
פיתוח בלעדי וייחודי!
לאחר מחקר עם מאות ילדים
שחוו תוצאות מדהימות בכל הפרמטרים
המחקר אושר ע"י דוקטור וייס מאוניברסיטת בר אילן
מפתח התוכנה
הקלה בבית. קל בבית ספר
השימוש בתוכנה באופן יום יומי - מרגיע, עוזר בשיפור ההתנהגות והצלחה בלימודים, פעמים רבות אף מייתר את הצורך בלקיחת תרופות כגון ריטלין
קשב וריכוז
הופך למשחק ילדים
תוכנה חכמה פרי מחקר של יותר מ -30 שנה,
הילד משחק במשחקים מאתגרי מחשבה ובו זמנית משודרים על המסך גלי אור הממריצים את הפעילות המוחית ואזורי הקשב והריכוז במיוחד
האיש מאחורי התוכנה
ד"ר גד דואר, מהווה אוטוריטה בתחום הקשב וריכוז. הוא פסיכו-לינגוויסט מומחה לקשיי קשב וריכוז וליקויי למידה, בעל ניסיון של 42 שנה בטיפול בלקויות למידה. שיטתו של ד"ר גד דואר בהוראה מתקנת בקריאה הוכרה על ידי משרד החינוך והביטוח הלאומי
זה פשוט עובד
מאות ילדים כבר השתמשו ונחלו אחוזי הצלחה גבוהים ושיפור משמעותי בכל הפרמטרים, את המחקר ליווה פרופסור יצחק וייס מאוניברסיטת בר אילן ומספר בתי ספר ברחבי הארץ
הורים ומורים רבים מספרים על שינוי דרסטי בבית ובלימודים
ממליצים עלינו
אע"פ שכבר כתבתי לך בעבר אני חוזר וכותב שוב בשבח התוכנה הנפלאה.
היום יום ה' כ'ח אב זהו היום ה – 21 שבננו אינו נוטל ריטלין.
גם לא היה צורך בכך, בשונה משאר בין הזמנים שאע"פ שאין למידה היה צורך בכך.
לדעתי יש לך חובה קדושה להפיץ ולהביא לתודעה של האנשים קיום תוכנה זו.
רוב ברכות
וזמן אלול מוצלח.
אבא של מנחם
ברצוני להביע את התפעלותי מן התוכנה שלך (שנכנסה סוף זמן שעבר לתלמוד תורה שלנו)
ישנו תלמיד בכיתה שהיה חולם המון וכשהיה נשאל לא היה עונה כלל לעניין, הציונים שלו שאפו
למינימום, בנוסף במשימות של הבנת הנקרא היה מתקשה מאוד
.
לאחר חודש של שימוש בתוכנה ניכר שינוי משמעותי.
במבחן הוא קיבל 90
וכשנשאל שאלות הוא עונה כמו שצריך והוא כבר פחות צריך עזרה צמודה
הרב אהרון מחנך בכיתה ג'
כבר מעל שנה שבננו משתמש בתוכנה
במבט לאחור נראה שהתוכנה חוללה בו שינוי ממשי.
וזאת בכמה היבטים:
א. רוגע כללי – במהלך היום הילד יותר רגוע, דבר זה מתבטא כבר בתחילת היום שהילד קם פחות
סוע
ובהמשך היום בבית היחס לאחים ואחיות
והנכונות לשמוע מה שמדברים אתו.
ב. סופי שבוע איננו משתמש בריטלין (לא היה כך בעבר)
ג. מבחינה חברתית – פחות מתחכך עם החברה. (משמעותי)
ד. חיבור לתורה – יש לי הרגשה שנהיה יותר רציני.
ה. המורה שלו אומר שמאז השימוש בתוכנה הוא עם יותר חיות. (הריטלין היה עושה אותו בוהה)
בתודה ובהוקרה
משפחת לבנטל
רכשנו את התוכנה לחודש והתחלנו לשבת עם בננו מידי יום (ובהמשך פעם ביומיים) כפי ההמלצות
ברוך ה' ותודה לשליחיו הטובים, גם בבית וגם בת''ת ישנו שינוי ושיפור התנהגותי ולימודי.
הוא רגוע ונינוח יותר, ניתן לדבר איתו גם בזמן ההתפרצויות שפחתו בעוצמתן ותכיפותן,
פחות מתלונן 'משעמם לי' ונהיה בוגר יותר ונעים שיחה, מתעניין ושם לב לסביבה (דאגה לאח קטן) - פשוט ילד חדש! ומעניין לציין שגם הוא עצמו מודע לכך.
שבוע טוב, אנו רוצים לומר שאנו רואים שיפור משמעותי לגבי המשמעת בבית והלימוד שלו ממש נהנים כל שבוע איך שמספר לנו את החומר הנלמד ממש ישר כח גדול לכם על כל העזרה והטיפול המסור
נתנאל כל השבת היה עם שיפור משמעותי מאוד באיזון המצב הרגשי שלו, העסיק את עצמו למשך זמן, סידר אחריו פעמיים, היה מאורגן יותר, יותר אסוף, גם בלמידה שמר על רצף שיתף בידיעותיו עם חומש פתוח, הביע ידע ניכר בפרשת השבוע ענה לשאלות, בעלי המום הוא אומר יש ניסים..
המלמד אומר שהוא מקשיב יפה מאוד וגם יודע את החומר הנלמד וזה נראה לו שיש לו הרבה רצון להשקיע בלימודים ואני מוסיף שזה דבר שלא היה בעבר
שלום וברכה
ראשית כל רצינו להודות על התוכנה הנפלאה הזו שרכשנו .
אנו קוראים לזה בבית חוג.
ירוחם מאוד נהנה מעצם החוג עצמו . כל יום מחכה לשעה הייעודית .
לפי ההתרשמות שלנו כהורים יש שיפור ברמת הריכוז והמוטיבציה שלו ללימוד אותיות וקריאה מאוד גדלה.
"אנו רואים שיפור משמעותי לגבי המשמעת בבית והלימוד שלו ממש נהנים כל שבוע איך שמספר לנו את החומר הנלמד"
ישראל ישראלי
" שבוע טוב!
חד משמעי יש רגיעה והשפעה ב"ה"
ישראל ישראלי
"השינוי הראשון שראינו הוא ירידה בכמות התלונות עליו מהילדים האחרים שבבית.
כשהוא נסער, הוא נרגע מהר מהרגיל, הרבה פחות קיצוני, ומקשיב יותר"
