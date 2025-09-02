כבר מעל שנה שבננו משתמש בתוכנה במבט לאחור נראה שהתוכנה חוללה בו שינוי ממשי. וזאת בכמה היבטים: א. רוגע כללי – במהלך היום הילד יותר רגוע, דבר זה מתבטא כבר בתחילת היום שהילד קם פחות סוע ובהמשך היום בבית היחס לאחים ואחיות והנכונות לשמוע מה שמדברים אתו. ב. סופי שבוע איננו משתמש בריטלין (לא היה כך בעבר) ג. מבחינה חברתית – פחות מתחכך עם החברה. (משמעותי) ד. חיבור לתורה – יש לי הרגשה שנהיה יותר רציני. ה. המורה שלו אומר שמאז השימוש בתוכנה הוא עם יותר חיות. (הריטלין היה עושה אותו בוהה) בתודה ובהוקרה